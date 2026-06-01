きょうは晴れて、各地で真夏日になるでしょう。 【画像】「台風6号」いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション 正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。気温は29.4℃で、汗ばむ陽気が続いています。 きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋や岐阜で31℃、津や尾鷲で27℃の予想です。 台風情報・雨予想・週間予報 【台風情報】台風6号は、那覇市の南を北に進んでいます。あさって水曜日