「ゾンビたばこ」を使用した罪で有罪となった羽月隆太郎元選手に対してエトミデートを譲り渡した疑いで東京都の男が再逮捕されました。 指定薬物「エトミデート」を使用した罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の判決が言い渡された羽月隆太郎元選手は、期限の先月２９日までに控訴しなかったため刑が確定しました。 県警はエトミデートを所持した疑いで先月逮捕していた千代田区の男（３８）を、羽月元選手に郵送