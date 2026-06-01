２０２１年に和歌山市で発生し、当時２２歳の女性が死亡した多重事故をめぐり、危険運転致死傷などの罪に問われている女（５６）の裁判が始まりました。 【写真を見る】【多重死傷事故】女が無罪主張「てんかん」でない可能性を主張死亡女性遺族が申し立て再捜査を経て起訴事故5年目の初公判で和歌山市 女は一度不起訴となったものの、遺族の申し立てを受けた検察審査会が「不起訴不当」を議決し、検察の再捜査の末に起