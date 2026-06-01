アーティストのGACKT（52）が6月1日、自身のXを更新。日本の将来の問題点を指摘し、「こんなに答えが出せないことって、あるんだな…」「オマエはどう思う？」と呼びかけた。【写真】阿部前監督めぐる騒動、GACKT投稿→意見さまざま投稿で「長くなるから、これからの日本を憂う人だけ読んでくれ」と前置きし、「今回の人口減少のニュースを見ていて思う」とコメント。読売新聞が報じた総務省のデータ「戦後の人口推移」のグラ