現職と新人あわせて3人が立候補した新潟県知事選挙が5月31日投開票され、現職の花角英世さんが3期目の当選を果たしました。 任期満了に伴う県知事選挙が31日投開票され、現職の花角英世さんが55万票あまりを獲得し、3期目の当選を決めました。 ◎花角英世氏５５万４０１２票 土田竜吾氏２３万７２１票 安中聡氏４万３０８９票 自民・公明・国民・維新に加え、経済界など幅広い支援を受け、新人2人の挑戦を退けた