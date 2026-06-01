◇MLB ドジャース 9-1 フィリーズ(日本時間1日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がシュワバー切りしました。前日フィリーズに逆転負けを喫したドジャース。エースに成長している山本投手がマウンドに上がります。昨季の本塁打王で今季もMLBトップの22本塁打と突き進むカイル・シュワバー選手が初回先頭打者で登場。内角に攻める山本投手がシュワバー選手を翻弄。5球目のシンカーも一時ボール判定も、捕手のダルトン