ドジャースの球団公式インスタグラムが1日に更新された。山本由伸投手と人気アーティストグループとの記念写真を投稿した。5月31日（日本人時間6月1日）、ドジャースタジアムでのドジャース―フィリーズ戦で始球式に登場した日本人7人組アーティストグループのXG。リーダーのJURINが、捕手役を務めたドジャースの佐々木朗希投手（24）相手にワンバウンド投球。観客からは拍手が起きた。球団公式インスタグラムでは「ドジャー