【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】闘志むき出しのダブルタックルサッカー日本代表のFW塩貝健人が、闘志むき出しのダブルタックルで相手ボールを強奪。鬼気迫るプレーにファンも熱狂した。5月31日、日本代表はアイスランド代表と国立競技場で対戦。W杯壮行試合は、86分のFW小川航基のゴールが決勝点となり、1-0と勝利で飾った。 塩貝は73分からピッチに立つ