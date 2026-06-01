元AKB48で女優の相馬結衣（25）が1日までにXを更新。所属事務所を退所したことを発表した。相馬はXで「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へ」と題し「この度、相馬結衣は所属事務所の株式会社充sを退所いたしました」と、21年9月から所属した事務所を退所したことを報告。「今後も表現者としてより一層精進してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします」とした。相馬は青森出身で、14年4月にAKB48チーム8に加入。21