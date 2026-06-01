イーロン・マスク氏が率いる宇宙企業・SpaceXが、宇宙空間を担当するアメリカの軍隊であるアメリカ宇宙軍と41億6000万ドル(約6600億円)の契約を獲得したことを発表しました。U.S. Space Force Accelerates Fielding Space Based Airborne Target Indicator Program > Space Systems Command > Article Displayhttps://www.ssc.spaceforce.mil/Newsroom/Article-Display/Article/4503728/us-space-force-accelerates-fielding-space