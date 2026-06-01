５月２８日に４２歳の誕生日を迎えたタレントの若槻千夏がプライベートショットを公開。登場する豪華すぎる人物たちが注目を集めている。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「最高な誕生日週でした」と複数ショットをアップ。「彩ちゃんがサプライズしてくれた（誰も信じないけどママ友）」と、３児のママで女優の上戸彩、「木梨憲武さんがど深夜番組（若槻千夏のうるさい心理テスト）に来てくれて誕生日プレゼントまで