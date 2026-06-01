女優・新川優愛が近影を公開した。新川は３１日に自身のインスタグラムで「『ぐ〜たくさん』ありがとうございました」と記し、ピンクのフリルブラウスにパンツをあわせたコーデショットを披露。両手を広げたアップショットや、全身ショットを載せた。この投稿にＳＮＳ上では「可愛すぎだろ」「素敵」「女神降臨」「万人受けする顔可愛い」などの声が寄せられている。新川は２０１９年に仕事の現場で知り合ったロケバスの