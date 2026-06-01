サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗さんの妻で、２４年８月に第３子を出産したタレント・丸高愛実が、夫婦ショットを公開した。丸高は３１日に自身のインスタグラムを更新。「サンジャポありがとうございました楽しかったです」とつづり、二人そろってスタジオで笑顔を見せる様子や、コーデショットを公開した。仲睦まじい２人の様子にファンからは「益々ご夫妻での出演オファーが増えることと思います」「見ましたよ！放送