巨人は１日、ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩＣＵＰ２０２６に参加する読売ジャイアンツジュニアチームの選手募集要項を発表した。昨年の大会で監督を務めた西村健太朗氏は巨人３軍投手コーチ、同じくコーチを務めた大田泰示氏は２軍打撃コーチに就任し、新たなスタッフも発表された。監督には敦賀気比高出身の元巨人育成選手で現ジャイアンツアカデミーコーチ、昨年もジュニアチームのコーチを務めていた黒田響