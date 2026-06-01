鹿児島交通によりますと、台風6号接近のため、鴨池・垂水フェリーはあす2日、鴨池港、垂水港ともに午前6時の始発便から運航を見合わせます。 1日は、通常通り運航しますが、天候次第では、運航を見合わせる可能性もあるとしています。 ・ ・ ・