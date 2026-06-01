奄美地方ではきょう1日臨時休校や下校を早める学校があります。 1日は、与論町と沖永良部島の和泊町にある全ての学校が休校しました。 また、知名町や徳之島の3つの町、喜界町、奄美大島の多くの小中学校は給食後に下校するということです。 あす2日は喜界町や屋久島町などで休校を決めた学校があります。 ・ ・ ・