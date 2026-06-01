台風6号の影響で交通に乱れが出ています。 きょう1日の海の便は奄美、沖縄航路、種子島・屋久島航路が軒並み欠航しました。 「種子屋久高速船」は午後のすべての便が欠航。 指宿市と南大隅町を結ぶ「フェリーなんきゅう」も欠航です。 なお、桜島フェリーはあす2日始発から運航を見合わせます。 空の便はきょう1日、鹿児島空港と県内の離島、沖縄を結ぶ便など41便が欠航を決めています。 JRは鹿児島中央