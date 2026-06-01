期末試験や体育大会など、学生にとって今後を左右する勝負事が増える6月。人気占術家・木下レオンさんによると、占い的にも「一年の中間にあたる6月はあらゆる面でふるいにかけられる勝負のとき」なのだそう。そこで、戦いの前の最後の願かけに「勝負運」アップにつながる、木下さんおすすめの『スマホ待ち受け画面』をご紹介。仕事や資格取得など、大事な局面を迎えている人も、早速保存して、6月の待ち受け画面に設定してみて。