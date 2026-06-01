台風6号が北上していて奄美地方はきょう1日夕方暴風域に入る見込みです。 暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。 台風6号は、沖縄の南にあって、きょう1日からあす2日にかけ暴風域を伴い鹿児島県内に接近する見込みです。 奄美地方は1日夕方に、九州南部は2日朝に風速25メートル以上の暴風域に入る見込みです。 きょう1日予想される1時間雨量は多い所で、奄美地方で50ミリ、九州南部で40ミ