コンサルとエンジニアを横断する独自の職種「ビジネスエンジニア」で企業のAI導入やDXを支援 「従来のシステム開発ではユーザー、コンサルティング、開発者の間でコミュニケーションギャップが発生し、コストと期間が増大する”作り過ぎ”の問題があった。これを埋めるのがコンサルティングとエンジニアリングを横断し、ビジネスプロセスを理解して顧客と直接対話できる『ビジネスエンジニア』だ」 企業の