無念の離脱となってしまった。「男なら…」ヤクルト1位・村上宗隆を育てた父親の教育観日本時間5月30日のタイガース戦で二ゴロを放った際に右足を痛めたホワイトソックスの村上宗隆（26）が、「右太もも裏の肉離れ」で10日間の負傷者リスト入り。べナブル監督は、「筋肉に損傷があり、復帰まで4〜6週間の見込み」と明かした。26日から3試合連続本塁打を放つなど、29日の時点で20本塁打、41打点でア・リーグの2冠に立ち、ルー