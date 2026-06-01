5月31日、ソフトバンクに3タテを食らい、交流戦開幕6連敗となった広島。「勝つところをお見せできなくて申し訳ないです」と話す新井監督の言葉にも力がない。【会見全文】涙の激白 広島内で「関与は6人」「壮絶イジメ」「裏切り」先日、いわゆる「ゾンビたばこ」を使用して有罪判決を受けた羽月隆太郎元選手がSNSで、自身を含めて6人のカープ選手が同じ人物からゾンビたばこを購入したことを告白。大きな波紋を呼んだ。現在