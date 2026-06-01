秋田朝日放送 日銀秋田支店は県内景気について「緩やかに回復している」との判断を１９カ月連続で据え置きました。 日銀秋田支店は１９カ月連続で全体判断を据え置き、「一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回復している」と発表しました。個人消費は「物価上昇の影響を受けつつも緩やかに回復している」としました。 また、中東情勢の県内企業への影響については「明確な供給制約として表れていないものの、様