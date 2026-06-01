秋田朝日放送 連合秋田の新しい会長に曽我章生さんが就任しました。任期は来年１０月までです。 5月２８日に開かれた連合秋田の臨時大会で、小川純さんが任期途中で退任し、後任の会長に日本郵政グループ労働組合出身の曽我章生さんが新たな会長に決まりました。 曽我さんは２０２３年から事務局長として連合秋田を支えてきました。事務局長が会長に選出されるのは初めてです。 【曽我新会長】 「何事にも