5月に第1子男児誕生を発表した、お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が同月31日、自身のインスタグラムを更新。長男の愛らしいショットを公開した。【写真】パパ譲り？「大きい」「手脚長い!!」と反響、5月に誕生したアンガールズ田中卓志の長男田中は「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とつづり、まだ幼い長男がカープユニフォームを着て