シュークリーム専門店ビアードパパは17日より、「恐竜のガリガリたまごシュー」（税込290円）を期間限定で販売する。【写真】食感気になる！「恐竜のガリガリたまごシュー」2018年の初登場以来、夏季の定番として好評の同商品は、「ザクッ！ガリッ！」としたハードな食感と、恐竜のたまごのような見た目が特徴。卵型のシュー生地に特製のクッキー生地をのせて焼き上げ、さらにバターを塗り重ねオーブンで二度焼きすることで、