ロックバンド・銀杏BOYZは1日、同日予定していた「銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆」F.A.D YOKOHAMA公演の中止を発表した。【写真】まるで別人！ロングヘア＆髭面の峯田和伸同バンドは公式サイトで「本日6月1日(月)開催を予定しておりました『銀杏BOYZツアー2026 夢で逢えないから☆』F.A.D YOKOHAMA公演はメンバー・山本幹宗の体調不良により、やむなく公演を中止とさせていただきます」と伝えた。直前の発表となっ