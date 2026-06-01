大麻の所持やコカインとMDMAを使用した罪に問われている音楽デュオ「Def Tech」のメンバー・西宮佑騎被告（45）の初公判が行われ、西宮被告は起訴内容を認めました。音楽デュオ「Def Tech」メンバーのMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）は今年2月、東京・渋谷区の自宅で大麻数グラムを所持したほか、千葉県内で車を運転中にコカインとMDMAを使用した罪に問われています。東京地裁できょう（1日）行われた初公判で、