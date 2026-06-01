男性客の顔を切り付けたとみられる男が身柄を確保された現場付近に集まった警察官ら＝1日午前11時54分、東京都大田区1日午前10時15分ごろ、東京都大田区西糀谷4丁目の交番に「乗客が切り付けられた」とバス運転手が届け出た。警視庁蒲田署によると、車内トラブル後に70代の男がバス停前の路上で、50代の男性客の顔を切り付けたとみられる。男は現場を去ったが、同署が数百メートル離れた住宅街で身柄を確保、殺人未遂容疑で現行