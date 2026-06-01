今回は、嫌がらせの手紙の送り主を知り、恐怖に震えたエピソードを紹介します。夫の不倫相手から嫌がらせかと思っていたけど…「うちは夫婦共働きで、5歳の双子の子どもがいます。夫はあまり育児に協力的ではありませんが、近所に私の姉がいて、姉が子どもたちの世話をしてくれたり、保育園のお迎えに行ってくれたりするので、助かっています。ただ最近、たびたび『お前は母親にふさわしくない』『早く旦那と別れろ！』といった内