元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が1日、都内で行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASYS」記者発表会に登壇し、デコルテ全開のマーメイド姿を披露した。フランドのミューズとして、「ビーナスの誕生」を表現した大きな貝殻から登場。ビジューのウロコがついた水色ドレスとパールのアクセサリーで夏のマーメイドを演出し、MCから「令和のビーナス」と絶賛された。人魚になった気分について聞かれると「お