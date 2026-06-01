気象庁によりますと台風６号は６月１日、沖縄地方、奄美地方にかなり接近し、その後、３日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。新潟県への影響については、台風の進路が予想より北寄りとなった場合に３日朝から影響が出てくる可能性があるということですが、今後の台風の進路によるとしています。南西諸島では２日にかけて、西日本では２日から３日にかけて、東日本太平洋側では３日は、暴風、