★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５データセンター ６セラミックコンデンサー ７フィジカルＡＩ ８半導体製造装置 ９電子部品 １０ドローン みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「銀行」が２７位となっている。東証３３業種別指数で「銀行業」は昨年末から５月末時点で