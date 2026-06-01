新日本建設が４日ぶりに反発している。５月２９日の取引終了後に、株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年９月末日時点で１００株以上を保有する株主を対象に、グループ会社である新日本コミュニティーでの建物の修繕・改修工事代金３％割引、室内リフォーム工事代金３％割引、分譲マンション売却の仲介手数料１０％割引を提供する。 出所：MINKABU PRESS