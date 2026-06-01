小泉今日子と小林聡美がW主演を務めたドラマ10『団地のふたり』が、7月14日よりNHK総合にて放送されることが決定した。 参考：小泉今日子はいつの時代も私たちに力をくれる稀代のアイドルが“老い”を体現する意義 本作は、藤野千夜の同名小説を原作に、団地で生まれ育った50代の幼なじみふたりの日常を描く物語。ささやかな日々をいとおしく感じさせる作風が反響を呼んだ作品が、このたび地上波での放送を迎える。 主