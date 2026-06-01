日常の素朴な疑問を科学の目で解き明かし、世代を超えて愛されている日本テレビ系の長寿番組『所さんの目がテン！』。番組内で放送されるたびに大きな反響を呼んだ「鉄道シリーズ」が、満を持して一冊のハイクリティなビジュアル図鑑として書籍化されました。学研の図鑑LIVEとコラボレーションした『所さんの目がテン！×学研の図鑑LIVE 鉄道の科学図鑑』は、子どもの夏の自由研究にはもちろん、大人の鉄道入門書としても読み応え