Netflix Japanの公式SNSが更新。Netflixオリジナルドキュメンタリーシリーズ『ARASHI’s Diary -Voyage-』最終話の一部があらためて公開され、注目を集めている。 【写真＆動画】嵐『ARASHI’s Diary -Voyage-』最終話の一部＆関連ショット ■嵐、ライブシーンや貴重な舞台裏が公開 投稿では、5月31日に東京ドームで行われたラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の最終公