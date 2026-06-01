【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介が出演するメルカリの新TVCM『テミリカルメ』篇が、6月4日より全国（一部地域を除く）で放映開始となる。 ■CMストーリー 本CMでは、「昔好きだったものは？」という問いに、佐久間がかつて愛用していたぬいぐるみを紹介し、メルカリを通して再会する瞬間を描いている。 赤いボックスに座り、スタッフからの質問に答える佐久間。「昔好きだったも