「ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」の番組オリジナルグッズの販売が決定しました。「ダブルインパクト2026」アクリルキーホルダー770円(税込)「ダブルインパクト2026」ロゴを使用したアクリルキーホルダー！■サイズ（約）W44×H50(mm)■素材：アクリル樹脂・鉄■製造国：日本【店舗】6月16日（火）発売予定・日テレ屋（汐留店・東京駅店）【販売サイト】6月16日（火）午前10時販売開始予定・日テレポシュレ本