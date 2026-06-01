ジェイテクトSTINGS愛知は1日、日本代表オポジット高橋慶帆（22）と2026-27シーズンの契約を締結したことを発表した。 高橋は法政大学在学中の2023-24シーズンにジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）に強化指定選手としてプレー。2024年からの2シーズンはフランスのパリ・バレーでプレーしていた。パリ・バレーは今シーズンのクープ・ドゥ・フランスで