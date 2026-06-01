台風6号の接近に伴い、熊本県天草市の港では、漁師が船を避難させて台風の接近に備えています。 【写真を見る】【台風6号】熊本県内は2日明け方に強風域へ天草の港では船を係留 台風6号の進路 台風6号は暴風域を伴ったまま北上し、6月2日に九州へ接近する見込みです。 2日の熊本県内は、明け方から風速15m以上の強風域に入る見込みで、台風周辺の暖かく湿った空気の影響で激しい雨が降る恐れもあります。 漁船が次々と避難