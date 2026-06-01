人気アニメ『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃の誕生日6月1日を記念して、作品公式Xでufotable描き下ろしミニキャライラストが公開された。超ミニ丈スカートの蜜璃を見ることができる。【画像】超ミニスカ姿の甘露寺蜜璃！公開された『鬼滅の刃』誕生日イラスト公式Xでは「6月1日は蜜璃の誕生日です！誕生日を記念して、ufotable描き下ろしミニキャライラストを公開しました。ぜひご覧ください！」とイラストを公開。これにファンは「幸