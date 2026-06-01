お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が1日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショット写真を公開した。久保田は「北九州会館で漫才」と書き出し、「ラーメンとチャーハンがうますぎてキレそうになった」と告白。「なんでこんな美味いものに出会えてなかったんだろうという怒りだ。やばすぎだ」と伝えた。そしてイベントに出演したお笑いコンビ「中川家」と撮影した、中華料理店前での3ショットを