お笑い芸人の出川哲朗が、きょう1日放送のTBSバラエティー「テレビ×ミセス」（後8・55）にゲスト出演し、Mrs.GREENAPPLEと初共演する。お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹、モーニング娘。OGの中澤裕子、辻希美と「テレビベテラン軍」を結成。ミセスと一瞬の判断力が求められるリズムゲームや巨大ジェンガで対決をくり広げる。天然炸裂のミセス・藤澤涼架に「同じ匂いがする！」と指摘する場面も。一時代を築いた出川のリア