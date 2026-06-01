木原官房長官は1日午前の会見で、台風6号について「油断することなく命を守る行動をとるようにお願いします」と呼びかけた。台風6号は、暴風域を伴って強い勢力で1日に沖縄地方、2日に奄美地方や九州に最接近する。3日にかけては四国・近畿・東海・関東甲信の各地方に接近する見込みだ。この影響で、沖縄・奄美地方、西日本から東日本の太平洋側の広い範囲で、暴風や警報級の大雨が予想される。木原長官は、台風6号への政府の対応