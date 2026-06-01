Travis Japanの松田元太（27）が1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。前日5月31日に東京・国立競技場で行われたサッカー日本代表壮行試合を観戦したと明かした。この日、番組考案のゲーム「ぽかぽカーリング」は、サッカーにまつわる問題を交えて行われた。第1投目を担当することになった松田はサッカー経験者であると振られると「ずっとサッカーやっていましたから。昨日もキリン（チャレンジ）カップ