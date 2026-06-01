7月4日、米国は建国250年を迎える。ワシントンでは「America250」の祝祭が続いており、ナショナルモールには巨大観覧車が設置され、全米50州を紹介する博覧会が開催されている。独立宣言が採択されたペンシルベニア州のフィラデルフィアでは大規模な記念フェスティバルが開催され、全米を巡る帆船パレード「Sail250」も各地で歓迎を受けている。トランプ大統領の支持者の間では、建国250周年を記念してトランプ氏の肖像を描いた「2