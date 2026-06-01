要潤（45）が1日、自身が代表取締役を務める芸能事務所PLAN−Dの公式サイトに「【NEW】新所属タレント加入のお知らせ」と題した文書を発表。前日5月31日に、30年以上所属してきたスペースクラフトを契約満了で退社し、PLAN−D入りするとインスタグラムで発表した、黒谷友香（50）の所属を報告した。要は、PLAN−D公式サイトに文書を発表。「この度、株式会社PLAN−Dに、黒谷友香が新たに所属いたしましたことをご報告申し上げます