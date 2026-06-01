女優の橋本愛（30）が1日までにThreadsを更新。人気アーティストのラストライブ生配信を視聴した感想をつづった。橋本は、アーティスト名など詳細は記さなかったが、国民的存在となったアイドルグループ嵐が東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催した5月31日午後9時の投稿で「さすがに歴史的瞬間すぎて、生配信ライブみてました」と切り出し、「号泣した」とつづった。続けて「子ど