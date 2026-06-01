Googleの元エンジニアが立ち上げたAI企業のElevenLabsが、音声吹き替えモデルの「Dubbing v2」をリリースしました。Dubbing v2のご紹介：革新的な新しいダビングモデルhttps://elevenlabs.io/ja/blog/introducing-dubbing-v2Dubbing v2はオリジナルの話者の感情や表現をそのまま再現するモデルで、言語が変わっても違和感なく聞き続けられることが特徴です。以下の動画ではYouTuberのMrBeastが話す言葉などがさまざまな言語に翻訳